161 extranjeros privados de la libertad en Medellín no tienen documentos para acreditar su identidad

La Personería Distrital de Medellín reveló que 161 extranjeros privados de la libertad no tienen documentos migratorios por lo que no han podido ser trasladados a un centro carcelario.

Hay 228 extranjeros privados de la libertad en Medellín

La entidad precisó que de los 228 extranjeros privados de la libertad, 121 no cuentan con “no hit” y documento migratorio, 26 no cuentan con “no hit” y 20 no cuentan con documento migratorio. Las nacionalidades de los afectados son venezolana, mexicana, ecuatoriana y japonesa.

Ante esta situación la Personería indicó, “en esta oportunidad, a través de una alerta emitida por este Ministerio Público, se hace el llamado a entidades como Migración Colombia y a la Seccional de Investigación Judicial – SIJIN – para que emprendan las acciones y estrategias encaminadas a reducir los tiempos de expedición de la documentación requerida por el INPEC y se logre prontamente la recepción de personas extranjeras detenidas en estaciones de policía y centros de detención transitorios del Distrito de Medellín, a los diferentes establecimientos de reclusión a cargo del INPEC”.

Dato: Con corte al 24 de julio, en los centros de detención transitoria de la ciudad se encuentran 2.084 personas privadas de la libertad, de las cuales 228 son extranjeros.

