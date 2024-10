23 años después de su desaparición Amado vuelve a su familia, estaba enterrado como NN en un cementerio de Granada, Antioquia

Amado de Jesús Garcés Hidalgo, desaparecido en 2001, luego de 23 años, finalmente regresó a su hogar en Carepa, Antioquia. Después de años de incansable búsqueda por parte de sus familiares y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), Amado de Jesús fue identificado y entregado dignamente a sus seres queridos.

Cuando Amado de Jesús tenía 44 años, dejó de compartir con sus seres queridos. El 28 de agosto de 2001, a las ocho de la mañana, salió de la vereda La Estrella, del corregimiento Santa Ana, hacia Medellín, ciudad adonde viajaba constantemente. Después de ello, no se volvió a saber de él. Al no saber nada de Amado de Jesús, sus familiares emprendieron un viaje desde La Estrella hacia el cementerio ubicado en la cabecera municipal de Granada, en busca de una pista que les revelara el destino de su ser amado. Al llegar, el sepulturero les indicó una galería donde reposaban los cuerpos de personas no identificadas entre los que podía estar el de Amado de Jesús. La familia no conoció más información al respecto. Sin constatar la muerte de Amado de Jesús y sin recibir pistas concluyentes, la familia se desplazó a Medellín en busca de respuestas. Y así, por años, sus hijos continuaron la incansable búsqueda.

Amado ya está sepultado junto a sus padres

En la UBPD, la búsqueda nos une En el 2021, la Unidad de Búsqueda visitó el cementerio de la cabecera municipal de Granada y, con ayuda del sepulturero, halló un registro del sitio de disposición del cuerpo de Amado de Jesús que llevó a los investigadores a la bóveda 104 del pabellón San Juan, pintada de blanco, pero, en ese momento, para los familiares no fue posible establecer si allí estaba su ser querido. Después, la UBPD accedió a información no conocida por los buscadores. Con este avance, localizó a la familia y entabló con ella una serie de diálogos, en compañía de la Corporación Reiniciar. En uno de estos encuentros, la familia manifestó su propósito de ser parte de la identificación y la entrega digna. Uno de los hijos proporcionó muestras de ADN para un análisis genético, con la esperanza de que el cuerpo fuera de su amado padre.

En marzo de 2024, la investigación humanitaria y extrajudicial de la Unidad de Búsqueda, el informe elaborado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y, el acompañamiento permanente de la Corporación Reiniciar y de la familia permitieron concluir que el cuerpo sí correspondía a Amado de Jesús Garcés Hidalgo: un hombre de 44 años, de bigote poblado, tez trigueña, alto, delgado, de cabello negro y dentadura en buen estado. La entrega digna de un ser amado Varios miembros de la familia de Amado de Jesús, que residen en Medellín le expresaron a la UBPD el deseo de que su ser querido fuera entregado con dignidad y sepultado en el municipio de Carepa, lugar que lo vio crecer, reír y ayudar a su familia y amigos.

La entrega digna de Amado de Jesús en Carepa no solo fue un acto de justicia y verdad para su familia, sino también un símbolo de resiliencia para la comunidad.

Dato: La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), en una intervención al cementerio de Granada, recuperó tres cuerpos, entre ellos el de Amado de Jesús, en desarrollo del Plan Regional de Búsqueda del Oriente antioqueño, que contempla un universo de cerca de tres mil personas desaparecidas en razón del conflicto armado, en 23 municipios.

