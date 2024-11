3 de mayo, ¿cómo se rezan los mil Jesuses?

Cada 3 de mayo se conmemora el día de Santa Cruz rezando los Mil Jesuses. Consiste en invocar el Nombre de Jesús mil veces, para derrotar todo lo relacionado con el mal.

¿Por qué existe el día de la Santa Cruz?

Cada 3 de mayo se conmemora el Día de la Santa Cruz, fecha que recuerda el hallazgo de la cruz de Jesucristo por parte de Santa Elena, madre del emperador Constantino, durante su peregrinación a Jerusalén.

La tradición cuenta que Santa Elena encontró tres cruces y realizó un acto de fe al llevar a una mujer enferma al lugar, con el fin de identificar la auténtica. Tras tocar la tercera cruz, la mujer moribunda recuperó milagrosamente la salud, lo que confirmó que era la cruz de Cristo. Este evento histórico es celebrado anualmente como un símbolo de fe y devoción cristiana.

Ahora, ¿cómo rezar los Mil Jesuses?

Empezamos con persignamos: por la señal de la Santa Cruz… En silencio pedimos la gracia que se quiere. Rezamos el acto de contrición, rezamos el Padrenuestro. Al empezar la decena se dice la oración de los Mil Jesuses:

“Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré: Satanás, Satanás, conmigo no contarás ni tendrás parte en mi alma, porque dije mil veces Jesús”.

Se pasan todas las cuentas del rosario diciendo Jesús, Jesús, Jesús… (50 veces) y cuando haya terminado de contar un rosario completo se dice un Gloria, un Padrenuestro y la oración final.

Una vez hayan contado los 20 rosarios, se terminan los mil Jesús.

Luego, realizamos una oración final:

Te adoramos, oh, Cristo, y te bendecimos, que, por tu Santa Cruz, redimiste al mundo. Jesús, Jesús, Jesucristo. Oh Jesús, mi Jesús por siempre. Jesús, Jesús en mi vida, Jesús, Jesús en mi muerte. Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos

Oremos

Oh, Dios, que, al recordar hoy el descubrimiento de la verdadera cruz, renovaste los milagros de tu pasión, concédenos que por el valor de aquel sagrado leño de vida alcancemos eficaz socorro y ayuda del cielo para la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos.

Amén.

