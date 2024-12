51 personas quemadas por pólvora en Antioquia en lo que va de diciembre

Preocupación en Antioquia: 51 personas lesionadas por pólvora en diciembre, 17 de ellas menores

Según el último reporte de la Secretaría de Salud y Protección Social de Antioquia, validado por el Instituto Nacional de Salud, no se registraron nuevos casos de personas lesionadas por pólvora entre las 8:00 a.m. del viernes 13 de diciembre y las 8:00 a.m. del sábado 14 de diciembre. Sin embargo, el total de personas afectadas por quemaduras en lo que va de diciembre asciende a 51, distribuidas en 20 municipios del departamento.

Medellín sigue siendo la ciudad más afectada, con 20 casos reportados. Otros municipios con cifras destacadas son Guarne (5), Caucasia (3), y Itagüí, Bello, Girardota, Barbosa, Marinilla y Segovia, con dos personas lesionadas cada uno. Los municipios con un solo caso incluyen Sabaneta, Copacabana, Cañasgordas, El Carmen de Viboral, Zaragoza, Chigorodó, Cisneros, Ebéjico, Sonsón, La Ceja y Apartadó.

Del total de lesionados, 17 son menores de edad, lo que pone de relieve el riesgo que representa la manipulación de pólvora para los niños y adolescentes. Además, se reportan 6 personas con daños oculares y 3 con amputaciones, lo que representa consecuencias graves y permanentes para los afectados.

Ante esta situación, la Gobernación de Antioquia intensificó el llamado a la prevención con su campaña «La Alegría no se quema, se comparte». La administración departamental hace un llamado a la ciudadanía a extremar las medidas de autocuidado, ya que la mitad de los lesionados en lo que va del año han sido personas observadoras de la quema de pólvora.

#Hora13Noticias ¿Cuáles son las sanciones por el uso indebido de pólvora en Colombia, especialmente en menores de edad? https://t.co/fEfYhn0rAK — Hora13 Noticias (@hora13noticias) December 14, 2024

