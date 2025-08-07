Más de 700 policías custodiarán las calles de Medellín durante el desfile de autos clásicos

Más de 700 policías acompañarán el desfile de autos clásicos en Medellín

Más de 700 uniformados estarán desplegados el 7 de agosto en Medellín con motivo del tradicional desfile de autos clásicos y antiguos, uno de los eventos más esperados durante la Feria de las Flores.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá anunció un operativo especial para acompañar el recorrido, que suele atraer a miles de personas entre ciudadanos locales y visitantes. El plan contempla vigilancia con unidades motorizadas, guías caninos, policía de turismo, GAULA, carabineros y equipos de inteligencia e investigación criminal.

La presencia de las autoridades se enfocará en facilitar la movilidad, evitar incidentes y brindar acompañamiento permanente a lo largo del trayecto.

Entre las recomendaciones para quienes planean asistir, se destaca no portar objetos de valor, mantener bajo supervisión a menores y adultos mayores, definir puntos de encuentro en caso de pérdida, y seguir las indicaciones de las autoridades. Ante cualquier emergencia, se invita a comunicarse con la línea 123 o acudir a los policías asignados.

Este operativo hace parte del esquema de seguridad dispuesto para las actividades masivas de la Feria de las Flores 2025, con el fin de mantener el orden durante las celebraciones

