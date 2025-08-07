Close Menu
    Ahora
    ÚLTIMAS NOTICIAS
    sábado 9 de agosto, 2025
    ÚLTIMAS NOTICIAS
    Medellín

    Más de 700 policías custodiarán las calles de Medellín durante el Desfile de Autos Clásicos

    Más de 700 policías custodiarán las calles de Medellín durante el desfile de autos clásicos
    Foto: Policía

    Más de 700 policías acompañarán el desfile de autos clásicos en Medellín

    Más de 700 uniformados estarán desplegados el 7 de agosto en Medellín con motivo del tradicional desfile de autos clásicos y antiguos, uno de los eventos más esperados durante la Feria de las Flores.

    Más de 700 policías custodiarán las calles de Medellín durante el desfile de autos clásicos
    Foto: Policía

    Lea también: ¿Cuándo es el desfile de autos clásicos en Medellín y cuál será la ruta este 2025?

    La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá anunció un operativo especial para acompañar el recorrido, que suele atraer a miles de personas entre ciudadanos locales y visitantes. El plan contempla vigilancia con unidades motorizadas, guías caninos, policía de turismo, GAULA, carabineros y equipos de inteligencia e investigación criminal.

    Lea más:  ¡Completamente renovados! Alcaldía de Medellín ha intervenido 96 escenarios deportivos

    La presencia de las autoridades se enfocará en facilitar la movilidad, evitar incidentes y brindar acompañamiento permanente a lo largo del trayecto.

    Entre las recomendaciones para quienes planean asistir, se destaca no portar objetos de valor, mantener bajo supervisión a menores y adultos mayores, definir puntos de encuentro en caso de pérdida, y seguir las indicaciones de las autoridades. Ante cualquier emergencia, se invita a comunicarse con la línea 123 o acudir a los policías asignados.

    Este operativo hace parte del esquema de seguridad dispuesto para las actividades masivas de la Feria de las Flores 2025, con el fin de mantener el orden durante las celebraciones

    Lea más:  ¡Programas de corta duración se disparan en la educación superior! La apuesta humanista y accesible de UNIMINUTO

    Le podría interesar:

    Google News Sigue las noticias de H13N en Google News
    WhatsApp Sigue nuestro canal de noticias en WhatsApp
    Envía tus noticias Envía tus noticias

    Entérese de más en Hora 13 Noticias.

    Noticias Relacionadas