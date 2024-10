¡A cumplir sueños! La Gobernación de Antioquia promueve la compra de vivienda con el programa “Mi Casa Ya”

Luego de que el Gobernador de Antioquia rechazara la poca asignación de subsidios de vivienda por parte del Gobierno Nacional para el programa ´Mi Casa Ya´ y anunciara que para este 2024, la empresa solo ha beneficiado alrededor de 1.200 familias, Andrés Julián Rendón, visitó a una de las familias beneficiadas con la empresa VIVA y resaltó la importancia de seguir trabajo en busca de soluciones de vivienda para los hogares antioqueños.

La falta de recursos, es lo que lleva a que las familias desistan de conseguir su vivienda propia.

“Llevo muchos años soñando con esto, por fin se hizo realidad, gracias a Viva y a la empresa donde trabajo y a mucha gente que me aportó y me colaboró. En este momento, estoy viviendo un sueño y me siento feliz”, expresó Beatriz Elena Ospina, beneficiaria de VIVA.