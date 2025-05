“A mi no me conoces bravo”: paciente denuncia que fue amenazada por un cirujano plástico en Medellín

El cirujano expresa que todo fue en «legítima defensa»

Bajo la lupa está el cirujano plástico Carlos Eduardo Valdivieso Gelves, tras la difusión de un video en redes sociales, en donde se ve al profesional de la salud ´amenazando´a una familia que estaba en su consultoría, quienes al aparecer, le estaban haciendo un reclamo por una operación.

En el video se escucha de fondo el llanto de un bebé y se ve a Valdivieso sentada en su escritorio.

“¡En mi consultorio no acepto tratos de ese tipo! No me gusta tu tono. No me gusta tu tono, ¿listo?”, expresó el médico en tono de voz alto a la familia.

Seguidamente, sacó un objeto que tenía guardado en su escritorio, mientras le decía al hombre que hablaba “Y a mí no me conoces tu bravo, amigo”. En el video no se alcanza a ver cuál es el objeto pero la familia indica que era un puñal.

Nadie se hubiera imaginado un médico sacando un cuchillo a un paciente y con un niño. Se llama Carlos Valdivieso, cirujano plástico de Medellín pic.twitter.com/9YzCXNQdlC — MÉDICOS UNIDOS DE COLOMBIA OFICIAL (@muc_oficial) May 4, 2025

El video fue difundido a través de X en la cuenta «Médicos Unidos de Colombia». En esa misma cuenta, se difundió un chat en la que estaba la versión de la familia denunciante.

La familia indicó que «Acudimos a su consultorio para pedirle que solucionara una cirugía mal realizada a mi esposa hace seis meses, la cual realizó en el mismo consultorio que para ahorrarse costos en la sala de cirugía. Le mostramos una imagen de referencia y le solicitamos con todo respeto una correción. Su reacción fue violenta», se lee en el chat de la familia denunciante.

«No podemos permitir que una persona así siga ejerciendo sin consecuencias. Este tipo es un peligro para la sociedad«.

Lo último que se muestra en el video es al cirujano diciendo «¡tú no me amenazas a mí!», después se pone de pie con el objeto en la mano y dijo «Vamos a ver qué pasa«, mientras que todavía se escuchaba el llanto del bebé.

La familia indica que este hecho ya fue denunciado formalmente ante la Fiscalía, pues no solo se negó a responder por la cirugía sino que también los amenazó.

Por su parte, por medio de su cuenta de X, el cirujano respondió que fue víctima de «amenaza y tentativa de agresión por parte de una persona en mi consultorio particular«.

Fui victima de amenza y tentativa de agresion ppr parte de una persona, en mi consultorio particular. Tuve que usar legítima defensa para evitar la agresion inminente. Quieren afectar mi nombre ppr mis posiciones ideológicas. Todos hechos ya denunciados por mi en las autoridades. — Carlos Valdivieso Cirujano Plastico (@carvaldivieso) May 4, 2025

