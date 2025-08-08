A Molly no se le escapa ningún ‘chino’, nuevamente la canina detectó cargamento de droga en Rionegro

En el Aeropuerto José María Córdova la canina detectó en el equipaje de dos extranjeros, 14 kilos de cocaína

Otra vez Molly, sí, la canina K9 del equipo antinarcóticos de la Policía Nacional y que presta su servicio en el José María Córdova de Rionegro, detectó un nuevo cargamento de droga que pretendía salir con rumbo a las islas de San Andrés y Providencia. Los presuntos dueños serían dos ciudadanos extranjeros que fueron detenidos en la terminal aérea.

La canina en medio de su rutina, olfateo dos maletas de los ciudadanos chinos que tenían programado un vuelo de dos días para las islas, donde llevarían la mercancía y posteriormente regresarían al Medellín. El olfato de Molly detectó el olor del estupefaciente y realizó la señal de positivo a su guía, quien procedió a inspeccionar los equipajes.

Al momento de la revisión, los profesionales identificaron que las dos maletas tenían un doble fondo, donde con los elementos personales, estaban camuflados 14 kilos de cocaína, estos distribuidos en en bolsas herméticas con sustancia rocosa y frascos con líquido derivados de esta droga y de diferentes colores. El hallazgo se hizo en la banda sur de selección de equipajes.

“El 27 de julio habían llegado a Colombia con fines turísticos, que es lo que se establece ya por la Policía Aeroportuaria y Migración Colombia. Sabemos que esta sustancia después de salir para San Andrés y Providencia, muy posiblemente tendría conexión con un país de Centroamérica y de allí para los Estados Unidos”, informó el Coronel Óscar Mauricio Rico, Comandante Departamento Policía Antioquia.

Más allá de la pericia y el gran olfato de la canina Molly, las autoridades también resaltaron la intuición del animal puesto que es recurrente que arroje positivos en esta terminal aérea. Por otra parte, las autoridades informaron que el caso se trataría de una red internacional de narcotráfico que al parecer, estaría contactando bandas locales para que reciban a los extranjeros, que presuntamente ya son delincuentes, los carguen con la droga y los envíen por diferentes territorios del país, esto con el fin de pasar desapercibidos por el hecho de ser turistas.

“Ya no vamos a encontrar en una maleta hoy en día las panelas como comúnmente se encuentran y se muestran en las incautaciones, ya es dosificada en bolsas sustancias rocosas y otras que son camufladas en otras sustancias”, señaló el Coronel Óscar Mauricio Rico.

La droga incautada tendría un valor comercial en el mercado negro de hasta $140 millones, lo que representa una afectación para estas redes dedicadas al narcotráfic. Los dos ciudadanos chinos que fueron capturados quedaron a disposición de la Fiscalía por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

