A Nacional nunca lo pueden dar por muerto mientras tenga posibilidades

Santa Fe no habilitó boletas para los hinchas de Nacional pero en cada gol del verde el equipo se dio cuenta que no estaba solo. Al final del compromiso en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, los simpatizantes del equipo verde que no pudieron lucir prendas alusivas al equipo, permanecieron en las tribunas del escenario para esperar el desenlace del otro partido del cuadrangular.

La figura del partido ante los cardenales fue Andrés Felipe Román, jugador que participó con una asistencia en el primer gol del equipo y que además marcó el tercero en lo que podría ser uno de los mejores goles de año. El bogotano ha sido clave en la campaña de Nacional.

Nacional demostró una vez más que mientras tenga posibilidades jamás lo pueden dar por muerto y ahora tendrá poco tiempo para celebrar porque en menos de 15 días buscará dos títulos más para sus vitrinas.

