¡A recoger agua! En La Ceja habrá interrupción de acueducto por empalme de tuberías

La suspensión de agua irá de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. y excluye sólo tres sectores del municipio, según Empresas Públicas de La Ceja E.S.P.

Este martes 8 de julio, gran parte del municipio de La Ceja tendrá suspensión del servicio de acueducto debido a obras de empalme en una nueva tubería de aguas residuales. La intervención, según informó Empresas Públicas de La Ceja E.S.P., se realiza en el sector Viva La Ceja, en la margen izquierda de la quebrada La Pereira.

La medida estará vigente entre las 6:00 a.m. y las 9:00 p.m., afectando a todo el municipio, excepto los barrios El Tambo, Payuco y La Aldea. El empalme hace parte del Convenio Interadministrativo No. 651-2024 y el Contrato de Obra No. 42-2025. Durante el proceso, se realizará un vertimiento temporal sobre la quebrada La Pereira, autorizado por CORNARE. La intervención se hará en seco y con estrictos controles técnicos y ambientales, lo que permite minimizar el impacto ecológico de la obra.

Además del empalme, se adelantarán labores de mantenimiento en la infraestructura de acueducto y alcantarillado, incluyendo lavado de tanques en las PTAP Fátima y Uchuvalá, limpieza de canaletas y cambio de un hidrante en la IE BULL. Empresas Públicas de La Ceja advirtió que, tras la reactivación del servicio, podrían presentarse fenómenos como turbiedad, baja presión, aire en la red o sabor y olor inusuales. Se recomienda dejar correr el agua unos minutos antes de su consumo.

