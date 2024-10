¡A recoger agua! EPM programó interrupción de acueducto en 15 sectores de Medellín

15.621 usuarios se verán afectados por las interrupciones en el servicio de acueducto

EPM informa a la comunidad sobre una serie de interrupciones programadas en el servicio de acueducto debido a trabajos de lavado de tanques y modernización del sistema. Estas labores buscan garantizar la calidad y continuidad del servicio.

Se tienen programadas tres jornadas de corte de agua en Medellín. Las dos primeras con una duración aproximada de seis horas el mismo día, jueves 17 de octubre . La tercera jornada se llevará a cabo desde el jueves 17 hasta el viernes 18 de octubre,con una duración de nueve horas aproximadamente.

Cortes de agua programados para el jueves 17 de octubre, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

8. 857 usuarios se verán afectados por seis horas aproximadamente, en los barrios: Versalles No. 1, Versalles No. 2, La Cruz, Oriente, El Raizal, Carpinelo, San José La Cima No. 1, La Avanzada, María Cano-Carambolas, San José La Cima No. 2, La Salle, El Compromiso y La Esperanza No. 2., entre los sectores:

Calle 68 a 72 entre carrera 25 y 28

Calle 72 a 81 entre carrera 24 y 30

Calle 81 a 85 A entre carrera 24 y 25C

Calle 85 B a 99 A entre carrera 22 AA y 31 BA

Calle 99 A a 107 ED entre carrera 21 B y 28 B

Jueves 17 de octubre, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

También por seis horas, 2.904 usuarios se verán impactados en los barrios: Bello Oriente, La Cruz, La Honda y Versalles II; entre las direcciones:

Calle 71 AA a 71 B entre carrera 22 y 24

Carrera 23 C a 24 entre calle 71 B y 79 C

Carrera 23 C entre calle 79 C y 81 B

Calle 83 B a 87 entre carrera 21D y 22

Entre las 8:00 p.m. del jueves 17 de octubre y las 5:00 a.m. del viernes 18 de octubre:

Este corte de agua en Medellín, será por 9 horas aproximadamente, impactando a 3.860 usuarios afectados de los barrios: Belén, Villa de Aburrá, La Castellana, Las Mercedes y Miravalle; entre la:

Carrera 77 a 81 entre calle 30 y 33

EPM agradece la comprensión de la comunidad y presenta disculpas por las molestias que estas interrupciones puedan causar. Para más información, los usuarios pueden contactar la Línea de Atención al Cliente de EPM al (604) 44 44 115.

