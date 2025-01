A través de sapiencia, ciudadanos fueron certificados en Diseño de Vestuario Escénico

En Medellín se impulsa el talento en diseño de vestuario con formación virtual gratuita

La industria textil de Medellín sigue fortaleciéndose con la formación de nuevos talentos en Diseño Básico de Vestuario Escénico. A través de Sapiencia, 62 ciudadanos lograron certificarse en esta área, ampliando sus oportunidades laborales y creativas en el sector.

El programa, desarrollado en modalidad virtual mediante la Ciudadela Universitaria Digital, permitió a los participantes explorar procesos creativos en las artes escénicas y el lenguaje audiovisual, con herramientas para la creación de vestuario conceptual. La formación, en alianza con la Institución Universitaria Pascual Bravo, hace parte de la oferta educativa postsecundaria gratuita de Sapiencia.

Entre los graduados se encuentra Clara Jannet Quiceno Duque, conocida como ‘Claritza’, una madre soltera de 51 años que vio en este curso la oportunidad de hacer realidad su sueño de aprender diseño de vestuario.

«Gracias a Sapiencia estudié cinematográfica. Siempre me ha parecido hermoso la forma del vestuario antiguo en las películas. Hablando con la profe y al mostrarle mis prendas y mis diseños, me contó que había otro curso de Diseño de Vestuario. Le dije que lo quería. Me inscribí, lo pude hacer y fue genial. Me gustó el contenido, las personas, la plataforma. Los jóvenes deberían aprovechar mucho más estos espacios de estudio, de conocimiento para retroalimentarse», expresó Clara Jannet.

Las 62 personas certificadas, con edades entre los 18 y los 57 años, provienen principalmente de estratos 2 y 3 y de barrios como Guayabal, Belén, San Javier, La América, Laureles-Estadio, El Poblado, Santa Cruz, entre otros. También participaron habitantes de los corregimientos de San Cristóbal, Santa Elena y San Antonio de Prado. Entre los graduados, 17 personas hacen parte de la comunidad LGTBIQ+.

«Para avanzar en la consolidación de Medellín como Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación es fundamental fortalecer y aumentar el número de personas capacitadas en áreas relacionadas con las industrias creativas y culturales, que cada día toman más auge en la ciudad. Hoy, nuestros nuevos diseñadores no solo aportan a la industria textil local y nacional, sino que enriquecen el ecosistema cultural con vestuarios que cuentan historias, reflejan identidades y amplían las posibilidades del arte y la moda», dijo el director de Sapiencia, Salomón Cruz.

Sapiencia anunció que próximamente se abrirán nuevas convocatorias para más cursos en la Ciudadela Digital.

