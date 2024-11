Abogado de ‘los Pachelly’ denuncia amenazas en su contra

Abogado colombo canadiense que fue delegado del Gobierno para hacer acercamiento con grupos al margen de la ley y que ha representado a algunos miembros del grupo Los Pachelly, denunció amenazas de muerte.

El abogado ha recibido amenazas por WhatsApp

En la tarde del miércoles, 31 de enero, el abogado Alex Alberto Morales Córdoba recibió un mensaje intimidador en su WhatsApp en el que lo amenazaban de muerte por ser “auxiliador de los grupos ilegales”.

“Recibí una amenaza en la cual me invitan a dejar los procesos de paz que venimos impulsando desde la sociedad civil colombiana, no solamente en la ciudad de Medellín sino en diferentes regiones del País, Igualmente me exhortan para que deje de representar a las personas vinculadas de las organizaciones al margen de la ley que opera en las regiones en conflicto”, precisó el abogado.

Dichas amenazas se presentan posterior a dos eventos. Uno realizado en Urabá donde participaron más de 2500 personas entre lideres sociales, víctimas e indígenas y, el otro fue la intervención en la audiencia de revocatoria de la medida de aseguramiento que pesa sobre una persona que es procesada por ser coordinadora del ala financiera de la organización Pachelly que opera en el municipio de Bello, Antioquia.

El abogado pidió protección para su vida, “al presidente de la República para que proteja mi vida y por fin inicie los procesos de paz con todos los grupos al margen de la ley que se encuentran vinculados en este conflicto armado”.

El abogado que pide protección ha estado denunciando presuntos falsos testigos de la unidad contra el crimen organizado, además tuvo la vocería de los extraditables privados de la libertad en la Picota y es el autor de la teoría del acogimiento a la justicia.

