Abogados de Antioquia debatirán sobre impunidad y sobrecarga judicial en los procesos penales

El próximo 25 de febrero, abogados expertos de Antioquia debatirán para analizar dos de los principales desafíos del litigio en el país: la impunidad y la sobrecarga judicial. La agenda de los jueces, la congestión judicial, la criminalidad en aumento y los aplazamientos constantes son el camino de un complejo proceso tanto para víctimas como para procesados.

Según cifras de la Rama Judicial, al 31 de diciembre de 2023, se registraron se registraron 353.587 procesos judiciales activos en Colombia, de los cuales el 26,3% (93.110) corresponden a procesos no laborales, concentrando el 95% de las pretensiones económicas, esta situación evidencia la congestión que se da en los despachos judiciales y la dilatación de los procesos judiciales.

“La finalidad de este encuentro es desmitificar que los procesos errados o la impunidad siempre recae en los abogados defensores. Está satanizada nuestra profesión y no miramos al Ministerio Público, no miramos a la Fiscalía, los Jueces.La culpa de los procesos fallidos, no siempre, son de los abogados de los defensores”, indicó el abogado penalista Andrés Jaramillo.