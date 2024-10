Accidente con fallecido a la altura de la Macarena genera taco monumental

Lamentablemente, aún no se conoce la identidad del fallecido que tenía un impermeable amarillo

Sobre las 6:00 de la mañana de este 10 de octubre fue reportado un lamentable accidente de tránsito en la Autopista Sur a la altura de la Macarena. En el lugar fallece un motociclista que fue arrollado por un camión.

El accidente se dio sobre la calzada izquierda sentido norte-sur, y tras casi dos horas del siniestro, ciudadanos reportan que esta importante autopista está totalmente colapsada.

«Llevo más de una hora detenido en el mismo punto, no he avanzado de la terminar. Esto no se mueve» contó un conductor que iniciaba labores a las 6:30 y que a las 8:00 de la mañana no ha podido llegar a su lugar de trabajo.

Se confirmó que en el lugar hacen presencia el personal encargado del levantamiento y de tránsito, pero no se ha conocido aún la identidad de la víctima. Solo se pudo ver en imágenes que se trataba de un hombre que llevaba puesto un impemeable amarillo y botas color negras.

#Medellín/ se presentó accidente de tránsito en la autopista sur llegado a macararena calzada izquiera, involucrados camión y motocicleta, conductor de moto falleció. pic.twitter.com/AbPbit4bnl — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) October 10, 2024

También puede leer: