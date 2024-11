Accidente de tránsito en la autopista norte

En horas de la tarde del viernes 9 de febrero se presento la colisión de dos vehículos en la autopista norte sentido sur – norte a la altura de Metro Cencosud.

Los vehículos involucrados eran un bus de Coonatra y un carro azul y el choque se dio al parecer porque el bus le pego a la parte trasera del carro y le daño el maletero.

En el accidente no hubo heridos y los pasajeros que se movilizaban en el bus, tuvieron que bajarse, tampoco afecto la movilidad a pesar de que estaban en la mitad de la vía.

En el video se puede evidenciar como el carro está a pocos centímetros delante del bus, se ve que no ay movilidad reducida en el área.

#Bello / Nos reportan accidente de tránsito autopista norte sentido sur norte altura de la estación madera. Colisión de bus con vehículo particular.#Bello / They report a traffic accident on the north highway northbound south north at the height of the wood station. Bus… pic.twitter.com/VaDEles7vK

— Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) February 9, 2024