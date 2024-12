Accidentes, 60 llamadas de emergencia y 160 descargas eléctricas: balance de las lluvias en la ciudad el 21 de mayo

Las fuertes lluvias iniciaron desde las 3:30 de la mañana

Debido a las fuertes lluvias en la mañana de este 21 de mayo, las autoridades reportaron más de 26 accidentes de tránsito, el más grave fue en el sector Vizcaya en El Poblado, donde un bus de servicio público colisionó con 14 vehículos, provocó gran congestión vehicular y dejó varias personas lesionadas.

Fuertes aguaceros e incluso tormentas eléctricas levantaron a los ciudadanos, algunas quebradas y sobre todo el Río Medellín presentaron niveles naranja e incluso rojos.

Las calles de la ciudad colapsaron a causa de las fuertes precipitaciones, caída de árboles, las inundaciones y los accidentes de tránsito.

El Río Medellín y las diferentes canalizaciones llegaron hasta su caudal máximo. Desde las 3:30 de la madrugada la lluvia no cesó en el Valle de Aburrá.

Se registraron 60 llamadas a la línea 123, inundaciones en algunos soterrados y 160 descargas eléctricas.

Según el director del DAGRD, Carlos Quintero, “se presentaron inundaciones en algunos de los soterrados del distrito de Medellín, el episodio en acumulados fueron 30 milímetros y un total de ciento de 160 descargas eléctricas”.

Se pronostican lluvias de baja intensidad en las subregiones de Urabá, Bajo Cauca, Norte, Occidente, Suroeste y Valle de Aburrá en la tarde y noche de este 21 de mayo.

Así ocurrió el accidente en Vizcaya

Por su parte, el accidente más grave de la mañana se presentó en el sector de Vizcaya donde un bus colisionó con 14 vehículos, según las aseguradoras y propietarios del vehículo el conductor perdió el control debido a que metros atrás había derrames de aceite en la vía.

El secretario de Movilidad de Medellín, Mateo González Benítez, afirmó que el bus “colisionó con 14 vehículos implicados, nueve personas lesionadas, dos de ellas fueron trasladadas a centros asistenciales”.

Los vehículos que se encontraban esperando el cambio del semáforo recibieron el impacto del bus. Así narran los momentos del accidente los afectados.

Jhonathan García, fue uno de los conductores afectados y le contó esto a Hora 13 Noticias: “me trajo arrastrado desde la transversal, si no es por los carros que estaban acá, como se dice estamos contando el cuento porque existe un Diosito y acabó varios carros. (…) Uno frena el carro y el carro se voltea, ya aquí empezamos es contra todos, no me estripó porque Dios es muy lindo”.

La empresa de transporte aclaró que el conductor del bus no huyó del sitio como decían versiones iniciales, sino que llegó al semáforo y volvió al lugar del accidente.

El secretario González señaló que “el vehículo tenía la revisión técnico mecánica vigente, se le vencía en junio, la última revisión bimensual se le hizo en febrero, ya lo que sigue es el peritaje técnico para identificar qué pasó con el sistema de frenos del vehículo”.

El bus de transporte público estaba iniciando ruta y no llevaba pasajeros, los daños materiales de los carros afectados serán establecidos por las aseguradoras.

De los 14 vehículos involucrados en este accidente la gran mayoría presentan pérdida total, el conductor del bus ya se encuentra en la Secretaría de Movilidad realizando todos los protocolos de evaluación para verificar y hacer todas las investigaciones frente al caso.

