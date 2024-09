Acusando una persecución política, Álvaro Uribe Vélez interpondrá tutela tras serle negada una recusación

Por medio de su cuenta de X, Álvaro Uribe Vélez anunció que interpondrá una tutela luego de que le fuera negada la recusación que él mismo presentó contra el fiscal Gilberto Villareal, por no ser objetivo con su caso, y además, por la cercanía que el fiscal anteriormente mencionado tendría con sus jefes: Eduardo Montealgre y Jorge Perdomo, quienes se sumaron como víctimas en el proceso en contra del exmandatario.

Uribe Vélez señaló que hay una persecución política en su contra, y que fueron violadas las garantías para llevar a cabo el debido proceso.

«Dicen que como no va a seguir con mi caso no procede la recusación, pero sí procede que yo siga en juicio acusado por un fiscal que violó las normas del conflicto de interés, que violó la imparcialidad, no solamente la imparcialidad objetiva, sino también la subjetiva con esa demostración de ira contra mí. Le he pedido a mis abogados que presenten la respectiva tutela».