Ad portas del Mundial Femenino, en Medellín se rindió homenaje a 11 pioneras del fútbol antioqueño

El esfuerzo por dar a conocer y potenciar el fútbol femenino en el país ha dejado grandes leyendas en este deporte. Es el caso de 11 mujeres antioqueñas que en Medellín, fueron homenajeadas por visibilizar una disciplina que desde hace años viene creciendo en la rama femenina.

Se trata de Luz Stella Zapata, Fernanda Giraldo, Sor Jazmín Vargas, Sandra Mora, Yeidy Hoyos, Leidy Johana Duque, Sandra Patricia Ortiz, Liliana María Zapata, Paula Andrea Botero, Margarita Martínez y Karen Alejandra Hinestroza. Estas mujeres han dedicado gran parte de su vida a fomentar el fútbol femenino en la región.

El homenaje consiste en una exposición al aire libre ubicada en el Pasaje Junín, centro de Medellín. Allí, en once estructuras, estarán las fotos de las ‘Heroínas del Fútbol Antioqueño’, acompañadas de un texto breve con parte de su influencia en este deporte.

“De verdad que es un sueño cuplido es una meta realizada, este homenaje no solo es para mí sino para las futbolistas que hacen parte de este gremio tan amplio que ha creído en nuestro país”, manifestó la exfutbolista Yeidy Hoyos, una mujer que al inició de su carrera deportiva practicaba voleibol, pero que con el tiempo, no pudo decirle que no a su gran amor que es el fútbol.