Adelina Guerrero, esposa de Armando Benedetti, niega versiones de maltrato y califica las acusaciones como «carroñería mediática»

El regreso de Armando Benedetti al círculo cercano del presidente Gustavo Petro ha causado gran controversia. Después de renunciar a su cargo como embajador de Colombia ante la FAO en Roma, el político se incorporó al gobierno como asesor político del presidente. La noticia no ha sido bien recibida, especialmente por ministros, congresistas y aliados del mandatario, quienes han expresado su preocupación ante el regreso de un personaje envuelto en varios escándalos.

Uno de los hechos más polémicos en la trayectoria reciente de Benedetti involucra acusaciones de violencia doméstica hacia su esposa, Adelina Guerrero, un tema que también fue motivo de atención mediática, especialmente tras un incidente en España que habría requerido la intervención de las autoridades. La Defensora del Pueblo, Iris Marín, rechazó su nombramiento y sugirió que Benedetti no debería ocupar más cargos públicos debido a su historial.

Sin embargo, sorprendiendo a muchos, Adelina Guerrero, esposa de Benedetti, desmintió las acusaciones de maltrato. A través de un mensaje en su cuenta de X (anteriormente Twitter), afirmó que nunca había sido golpeada ni amenazada por su marido, calificando las informaciones difundidas como «carroñería mediática».

La historia que llevan meses difundiendo con claros intereses politicos NO corresponde a la realidad. Yo no fui amenazada con un arma blanca, ni me golpearon. La carroñería mediática no ha hecho sino violentar mi intimidad y el bienestar emocional de mi familia.

— Adelina Guerrero (@Adeguerreroco) November 27, 2024