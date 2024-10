Adulta mayor murió mientras hacía fila en una farmacia de Bello

Tenía 67 años de edad y murió en las instalaciones de una farmacia del barrio Prado el pasado 4 de enero

La mujer que fue identificada como Berta Oquendo, se desplomó de manera súbita mientras estaba haciendo fila para reclamar los medicamentos.

Pese a que al lugar llegaron organismos de socorro para atender a la anciana, ya se encontraba sin signos vitales. Según personas que estaban en el lugar, dijeron haber visto a la señora salir del baño minutos antes de su deceso.

Se cree que las causas de la muerte estarían asociadas a un infarto fulminante, no obstante dicha hipótesis no se ha confirmado hasta que no salgan los resultados del examen médico forense que le practicaron al cuerpo en horas de la tarde.

Sobre este caso la comunidad ha alertado a las secretarías de salud, para que estén atentas de los sistemas de atención prioritaria que en algunos casos no se cumplen, debido al número de usuarios. Hace pocos días en Rionegro, una materna que acudió al servicio de farmacia de la eps Sura, tuvo que esperar más de dos horas para reclamar los medicamentos, lo curioso es que el aparato que sirve para entregar los fichos, entregó un turno en el consecutivo ordinario, pese a que presionó varias veces el botón de atención prioritaria.

Noticias de Antioquia