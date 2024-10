Una agenda cultural y musical imperdible para el fin de semana

¡La espera terminó! Ryan Castro llega a Medellín este fin de semana para encender la ciudad con su música. Los fanáticos del género urbano ya están contando los días para disfrutar de los éxitos del momento y corear cada una de sus canciones. la Macarena se convertirá en una pista de baile gigante

El Teatro el Tesoro presenta al compositor, poeta y cantante español Muerdo, con su tour internacional “Sinvergüenza”

Tocar para mí en Medellín es volver a una ciudad llena de amigos donde he vivido grandes aventuras y he compartido con grandes artistas, una ciudad que siempre me abraza y siempre me inspira