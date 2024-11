Un video ha estado circulando en redes sociales, capturando la atención de la comunidad y generando controversia. El incidente tuvo lugar en el barrio La Misericordia, en Copacabana, Antioquia, donde se observa a tres agentes de tránsito involucrados en una situación preocupante.

Uno de los Agentes de tránsito se quita prendas de vestir, insinuando que se está preparando para confrontar al ciudadano

En las imágenes, dos de los agentes parecen encontrarse en un estado de alteración, y en un momento, uno de ellos se quita prendas de vestir, insinuando que se está preparando para confrontar a un hombre que, aparentemente, paseaba a su perro. El origen y el motivo de la confrontación aún no han sido esclarecidos.

Los comentarios de los ciudadanos en las redes sociales han sido variados. Un usuario expresó: «Así son en Copacabana, se las dan siempre de bravos. Por mucho que un civil les diga, ellos tienen que saber manejar la situación, no igualarse. Si así fuera, entonces, ¿para qué portar un uniforme? Ya lo he visto en varias situaciones; esta no es la primera». Otro comentó: «Pero no pasa nada, qué tristeza. Ellos siguen trabajando y tratando mal a las personas, abusan porque tienen un cargo». Otro usuario manifestó su preocupación, diciendo: «A ellos les gusta ultrajar a las personas».

Hasta el momento, las autoridades de Copacabana no han emitido un comunicado oficial respecto al hecho.

Observe el video en el que están involucrados los agentes de tránsito:

#Hora13Noticias Agentes de tránsito intentan agredir a un ciudadano que paseaba su perro en #Copacabana Video: D.R.A. pic.twitter.com/zHlfZ9X6Bl — Hora13 Noticias (@hora13noticias) January 25, 2024

Entérese de más en Hora 13 Noticias.