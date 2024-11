Agridulce: primera participación de Lorena Arenas en París 2024 le otorga récord nacional y diploma olímpico

En los cuartos Juegos Olímpicos que disputa, las piernas de Sandra Lorena Arenas, marchista colombiana, marcan un nuevo hito para el país. En su primera competencia en París 2024, obtuvo un nuevo récord nacional, superando su propia marca en los juegos de Tokio 2020.

A pesar de no colgarse con una presea en la competición de los 20 kilómetros debido a la victoria de sus contrincantes de China, España y Australia, que ocuparon el primer, segundo y tercer puesto, respectivamente, Lorena demostró su fuerza en la competición y la resistencia de sus piernas.

La marchista colombiana quedó a tan solo 38 segundos del tercer puesto y a 44 del segundo, lo que evidencia lo reñida que fue la prueba, pues en un tramo de la carrera, Lorena ocupaba el tercer puesto.

Tras un tiempo de 1:27:03, la marchista expresó su alegría por el resultado, teniendo en cuenta que estaba de regreso tras varias lesiones, “Me siento muy feliz de obtener este resultado, estoy nuevamente de regreso. Fue una competencia muy difícil pero di todo por Colombia y por mí. Intenté ir con ella (la australiana), pero no me dieron las piernas. Estuve tercera durante tres kilómetros, pero me siento feliz con el resultado”.