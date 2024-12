Águilas debuta en Libertadores con un técnico que ya la ganó

Esta noche las Águilas recibirán la visita de Bragantino de Brasil en el estadio Atanasio Girardot para disputar el partido de ida por la segunda ronda del torneo de clubes más importante del continente.

Para el equipo dorado será su primer compromiso en la historia de la Copa Libertadores de América, certamen que reúne a los mejores equipos del continente americano y que solo los grandes continentales han podido ganar.

Aunque Águilas es un equipo modesto a nivel internacional, su técnico tiene la fortuna de haber levantado el trofeo de ‘La novia de América’, lo hizo con Atlético Nacional en 1989 cuando era asistente del entrenador Francisco Pacho’ Maturana.

Es emocionante, ya se los he transmitido a los muchachos. Tenemos un partido con un equipo brasilero muy bueno, pero la sensación más grande que tengo que es que voy que voy a jugar Copa Libertadores, es el torneo donde estamos. Me emociona mucho porque lo he vivido, he estado en seis Copas Libertadores». Mencionó el ‘Bolillo’ en conferencia de prensa en el previo del compromiso ante Bragantino.