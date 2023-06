Aikido, un arte marcial relativamente moderno con origen Japonés

Aikido, significa el camino de armonizar la energía

Abraham Builes, Presidente Federación Colombiana de Aikido explicó “El Aikido es un arte marcial de defensa, donde yo no voy a provocar o generar un ataque frente al otro, sino que simplemente si el otro me ataca, yo entro a defenderme de ese ataque, y como tiene una filosofía de paz, literalmente de paz, la idea es que yo no lastime al oponente cuando me defiende de él”.

La práctica del Aikido, más que una competencia, es una forma de interacción con el otro.

“Tratamos de seguir como esas enseñanzas del fundador del Aikido, donde no buscamos competir con el otro para ver quién es más fuerte, quién es mejor, sino tratar de que, dentro de mi práctica, dentro de mi interacción con el otro yo pueda entenderme a mí mismo, entender al otro y crecer” agregó Builes

Hoy, mañana y el domingo, en Itagüí, se realizará el Quinto Seminario Nacional de la Federación Colombiana de Aikido, que tendrá un invitado destacado en este arte marcial.

Para conocer la programación completa del seminario y el costo de la inscripción, puede visitar la página www.federacioncolombianadeaikido.com

