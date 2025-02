Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, le cantó la tabla a Petro y lo invitó a visitar las obras del metro

En un video, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, respondió a los señalamiento de Gustavo Petro

El mandatario del distrito capital, Bogotá, Carlos Fernando Galán, publicó en sus redes sociales un extenso video en el que le responde al presidente Petro los señalamientos sobre las medidas adoptadas de racionamiento de agua y el avance de las obras de la primera línea del metro.

El alcalde de Bogotá afirma que Petro se equivoca y que por el contrario, las medidas adoptadas para el agua, especialmente en Chingaza y que en tiempos del mandato de Petro como alcalde de la capital, no fue capaz de ofrecer otra alternativa: “En octubre, usted afirmó que, en marzo de 2025, Bogotá se quedaría sin agua y que sería necesario acudir al Ejército para evacuar la ciudad. Ese escenario catastrófico no se cumplió. Estamos a menos de 10 días de marzo y Bogotá no solo no se quedó sin agua, sino queChingaza está por encima del 40% de su capacidad y tiene más de 40 millones de metros cúbicos adicionales en comparación con la misma fecha del año pasado. Aún enfrentamos dificultades, pero vamos por buen camino. Eso sí, estaríamos mejor si durante su administración como alcalde no hubieran retirado el trámite para Chingaza II sin ofrecer una alternativa para la ciudad”.

Frente a los señalamientos por el avance en las construcciones de la primera línea del metro de Bogotá, el alcalde Galán invitó a Petro a un recorrido por las obras, y le hace una fuerte crítica: “Se equivoca usted gravemente, presidente, cuando asegura que Bogotá empezó a morir. Claro que la ciudad tiene muchos problemas que debemos solucionar, pero hoy está jalonando a un país que enfrenta grandes dificultades, mientras su Gobierno sale a cazar peleas”.

Presidente, tal vez no ha tenido tiempo para ver el video completo, pero acá le reitero la invitación: vamos a que conozca, por fin, el Metro de Bogotá. https://t.co/aoESXU4Gt1 pic.twitter.com/o1hgKmwI4s — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) February 20, 2025

El alcalde de Bogotá defendió los avances constructivos del Metro y dijo que a la capital sí le sirve un metro elevado, el cual nunca se había planeado en más de 80 años.

