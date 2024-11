Alcalde de Medellín se mostró molesto por la liberación de ciudadano chino que estaría implicado en caso de abuso

El pasado miércoles 17 de abril un ciudadano chino de 42 años de edad, identificado como Zhan Liu, fue encontrado en un apartamento en El Poblado en compañía de una menor de 14 años. Fue capturado pero horas después fue liberado.

Lea también: Extranjero asiático encontrado en una residencia de El Poblado con una menor de 14 años, fue liberado por un juez

El alcalde Federico Gutiérrez, expresó su preocupación en relación con este delicado tema y enfatizó la importancia de la colaboración ciudadana en la denuncia de situaciones sospechosas. «Estamos hablando de manera clara y transparente sobre este tema. No estamos encubriendo nada. Es fundamental que la ciudadanía continúe denunciando cualquier actividad sospechosa para poder actuar», declaró el mandatario.

Y sobre el caso específico del ciudadano chino añadió, “hubo una buena acción de la Policía, la Fiscalía intervino y al ir a la justicia, pues entonces toman la decisión de dejar en libertad a este ciudadano extranjero. Yo no quiero que eso es depravados, sigan viniendo a la ciudad y el mensaje es muy claro también y créame que inclusive ese proceso continúa no significa que porque no haya tenido medida de aseguramiento es que entonces no hay nada,. No, el proceso sigue”.