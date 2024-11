Alcalde de Medellín rechaza daños provocados por hinchas de Nacional

En el partido que se vivió anoche 11 de febrero en el estadio Atanasio Girardot se presentaron disturbios por parte de los hinchas de Nacional al no estar contentos por el resultado que obtuvieron en el partido.

Este incidente dejó como resultado 6 policías heridos y 53 personas atendidas por distintas lesiones , 4 de los lesionados tuvieron que ser atendidos en un Centro Médico.

Esta mañana el Alcalde de Medellín Federico Gutiérrez se pronunció en su cuenta de X mencionando que

“Esto no es barrismo. Una vez individualizados, no solamente no volverán a entrar al estadio, sino que deberán responder por los daños en términos económicos y jurídicos”