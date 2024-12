Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, está participando en la Cumbre Mundial de las Ciudades en Singapur

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, está participando en la Cumbre Mundial de las Ciudades (WCS) en Singapur. Este evento reúne a más de 200 líderes gubernamentales y expertos del sector.

En su intervención en la Cumbre, Gutiérrez resaltó la transformación radical que ha vivido Medellín en las últimas décadas. “En la década de los 90´s fuimos catalogados como la ciudad más violenta del mundo. Hoy somos un destino turístico de primer nivel gracias a nuestro talento: cantantes, deportistas y artistas. Esta transformación fue gracias al sector privado, público, la academia, la sociedad civil. A la construcción de comunidad. La Medellín de hoy, si fuera un país, sería el quinto con más descargas de sus artistas en Spotify; además, es la ciudad de hispanoamérica que más nómadas digitales está recibiendo”, dijo Gutiérrez.

Medellín, un ejemplo para el mundo

El alcalde también destacó el compromiso de Medellín con el medio ambiente. «En nuestra primera administración, 2016-2019, entregamos más de 30 corredores verdes», explicó. Además, anunció que durante los próximos cuatro años, al menos el 30% de las obras públicas integrarán infraestructura verde en su diseño y ejecución.

El alcalde recordó el prestigioso premio Lee Kuan Yew que ganó Medellín en 2016. «Teníamos todo en contra: pobreza, violencia, no teníamos instituciones fuertes. Y, sin embargo, hemos logrado construir una ciudad que no es perfecta pero es vivible, en la que no solo los locales quieren vivir, y que es un ejemplo para el mundo», afirmó.

La participación del alcalde Gutiérrez en la cumbre ha sido una oportunidad para mostrar al mundo el éxito de la transformación urbana de Medellín. La ciudad se ha convertido en un modelo a seguir para otras ciudades que buscan ser más habitables, sostenibles e inclusivas.

Mañana, martes 4 de junio, Federico Gutiérrez finalizará su participación en la Cumbre Mundial de Ciudades en la mesa redonda donde el tema será el futuro de los centros urbanos.

