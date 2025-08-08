¡Flecha al objetivo! Alejandra Usquiano avanza con paso firme hacia la gloria en los Juegos Mundiales

Colombia avanza con fuerza en el tiro con arco compuesto: Alejandra Usquiano brilla en China y avanza a cuartos de final buscando llegar al podio en los Juegos Mundiales de Chengdú

La delegación colombiana encabezada por la arquera antioqueña Alejandra Usquiano dio inicio a su participación en los XII Juegos Mundiales de Chengdú, en China, evento que reúne a los mejores atletas del planeta en disciplinas no olímpicas. Colombia compite en tiro con arco compuesto, wakeboard, karate y squash, y desde la primera jornada se destacó por su entrega, compromiso y alto nivel competitivo.

En medio de este arranque prometedor, una figura brilló con fuerza propia: Alejandra Usquiano, quien tuvo una actuación impecable en tiro con arco compuesto y se perfila como una de las grandes cartas del país en la búsqueda de medallas.

La colombiana, continúa demostrando su calidad en el escenario internacional. Esta vez, lo hizo en los XII Juegos Mundiales de Chengdú, China, donde logró avanzar a los cuartos de final en la modalidad de tiro con arco compuesto, dejando en alto el nombre de Colombia.

Usquiano venció con autoridad a la turca Hazal Burun con un marcador de 147-143, en una competencia marcada por la precisión y el temple. Con esta victoria, aseguró su lugar entre las ocho mejores del certamen, y enfrentará en la siguiente ronda a la india Parneet Kaur, en un duelo programado para la noche de este viernes.

La medellinense, referente del arco colombiano, llega a esta instancia con el objetivo claro de subirse al podio y conquistar una medalla para el país en una disciplina que, aunque no olímpica, cuenta con un alto nivel de exigencia y competitividad.

El equipo mixto, que también contó con la participación de Usquiano junto a Daniel Muñoz, fue eliminado por Estados Unidos en un encuentro muy parejo (154-156), pero dejó ver el trabajo y la sincronía entre los representantes colombianos.

Los Juegos Mundiales, que reúnen a los mejores atletas del planeta en disciplinas no olímpicas, han tenido un inicio destacado para Colombia, y Alejandra Usquiano se perfila como una de las grandes cartas para lograr una presea.

