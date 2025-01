Alerta de los colegios médicos por la crisis que afecta la salud en Colombia

Colegios médicos de Colombia alertan sobre crisis humanitaria en el sistema de salud

Cuatro colegios médicos del país han declarado una alerta ante el deterioro del sistema de salud en Colombia, advirtiendo sobre el aumento de barreras de acceso para los pacientes y el impacto en el personal de salud.

En un comunicado conjunto, el Colegio Médico de Santander, el Colegio Médico de Antioquia, el Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, y el Colegio Médico del Cauca expresaron su preocupación por la insuficiencia de recursos y las decisiones gubernamentales que, según indican, han agravado la situación.

El documento destaca que desde hace más de tres años se han planteado soluciones estructurales, reflejadas en el Proyecto de Ley 135/2024 Cámara, actualmente en trámite. Sin embargo, los colegios médicos afirman que estas propuestas no han sido consideradas por el Gobierno ni por la comisión séptima del Congreso.

Según el comunicado, la Corte Constitucional ha emitido dos autos en 2024 señalando la insuficiente financiación de la UPC y la necesidad de ajustes en su cálculo. No obstante, indican que las medidas adoptadas hasta el momento no han resuelto la problemática, mencionando en particular el aumento insuficiente de la UPC.

La declaratoria de alerta también subraya los efectos en cadena de la crisis, como la vulneración del derecho a la salud de los pacientes que requieren tratamientos continuos y el deterioro en las condiciones laborales del personal sanitario.

Ante esta situación, los colegios médicos instan al Ministerio de Salud a acatar las disposiciones de la Corte Constitucional, recalcular la UPC 2025 y garantizar el derecho a la salud mediante decisiones técnicas y oportunas. Asimismo, exhortan al Congreso a priorizar criterios técnicos en el debate de la reforma al sistema y a las autoridades judiciales a actuar frente a posibles irregularidades en el manejo de los recursos de la salud.

Finalmente, los colegios médicos hacen un llamado a los pacientes, profesionales de la salud y ciudadanos en general a mantenerse informados y participar en las acciones destinadas a la defensa del derecho a la salud en el país.

