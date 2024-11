Alerta roja en Andes por creciente del río Tapartó: se restringe el paso por el sector Puente Nuevo

Las lluvias siguen afectando a los municipios de Antioquia, esta vez en Andes

La temporada de lluvias sigue afectando diferentes lugares de Antioquia, entre ellos, el municipio de Andes, donde se mantiene la alerta roja por la creciente del río Tapartó.

El río del Suroeste antioqueño afectó los estribos del puente vehícular que conecta al municipio con Betania, en el sector conocido como Puente Nuevo. En el sector Matecañas, también debido al agua y el lodo, se socavó la vía. La alerta por un posible desbordamiento continúa en el sector del río Tapartó.

Según las autoridades no hay viviendas en riesgo pues los habitantes no construyeron en zonas muy cercanas al río, sin embargo, recomendaron no transitar por el sector, pues el afluente de agua llegó hasta el puente y tapó la luz.

El sector se mantendrá monitoreado durante 24 horas y se extiende la alerta a municipios como Salgar en el corregimiento Peñalisa. Las lluvias han ocasionado que diferentes municipios de Antioquia se encuentren en alerta.

