Alerta por violencia intrafamiliar: falta un protocolo para atender los casos

Alertan sobre el represamiento de quejas y denuncias de los registros de violencia intrafamiliar

Corporaciones de Paz y Derechos Humanos hacen un llamado para la atención rápida y oportuna sobre los casos de violencia intrafamiliar en la ciudad.

Según corporaciones de Paz y Derechos Humanos, los casos han aumentado y hay víctimas que no se atreven a denunciar por factores como dependencia y la poca eficiencia en las investigaciones y apoyo de las autoridades.

Weimar Guarín, coordinador Agenda de Paz Corporación Casa Juvenil Amigos Unidos, afirmó que “es muy común la queja de las víctimas diciendo ‘es que fui a la inspección y lo que me dijeron fue es que usted para qué llegó tarde a la casa, usted para qué sigue con ese hombre si le pega’, ese tipo de cosas que lo que terminan es justificando la violencia, normalizándola, y que institucionalmente no hay cómo atenderla, no hay conciliadores en equidad, no tienen un escritorio, no tienen una silla, no tienen un papel para solucionar problemas de vecinos, de violencia intrafamiliar, de violencia contra los niños”.

Proponen robustecer los protocolos para la atención a los casos de violencia intrafamiliar.

Guarín, expresó que “no hay todavía unos protocolos que tengan lo suficientemente fortalecidos, con la suficientemente institucionalidad fuerte para poder hacer frente a un problema como la violencia intrafamiliar, cuando usted habla con la policía, y lo hemos hecho en varios foros donde les damos la palabra, lo que nos dice es que a nosotros nos tienen solucionando problemas de vecinos, el problema es que los cuadrantes se la pasan solucionando peleas de señoras por intolerancia, cosas de una gotera, del vecino que me cuadra la moto en la acera y le saqué machete, y entonces ese tipo de cosas de violencia intrafamiliar y convivencia cotidiana”.

Según un estudio de casos, en enero de 2024 se registraron diez mil casos de violencia intrafamiliar en todo el país.

