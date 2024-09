¡Amor y Amistad en Antioquia! El 63% de los antioqueños están listos para celebrar

Los antioqueños sí celebran Amor y amistad, según una encuesta de Fenalco

Según una encuesta de Fenalco Antioquia, el 63% de los antioqueños celebrará Amor y Amistad este fin de semana, 21 de septiembre.

Más de la mitad de los participantes de esta encuesta dijeron que planean gastar entre $50,000 y $200,000, con preferencias por regalos como cenas en restaurantes, chocolates, dulces, ropa y flores. Los métodos de pago más comunes son efectivo y tarjetas de débito, ambos elegidos por el 38.2% de los encuestados.

Hay quienes no lo celebran, el 37% no lo hará principalmente porque no consideran la fecha importante o prefieren usar su dinero en otras actividades diarias.

María José Bernal, directora ejecutiva de Fenalco Antioquia indicó que «con respecto al presupuesto que van a destinar, comparado con el de 2023, el 36% de los antioqueños manifestó que va a mantener el mismo presupuesto este 2024 y el 27.9% lo aumentará.”

Más de la mitad de los que celebrarán esta fecha de Amor y Amistad son mujeres, y el 44.5% son jóvenes de entre 18 y 34 años.

La mitad de los que decidieron no celebrar Amor y Amistad se mantienen firmes en su postura, Sin embargo, un 23.8% podría cambiar de opinión si se les ofrecen experiencias especiales en las tiendas, y el 20.2% lo haría si hay descuentos atractivos.

