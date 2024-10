Se amplía el horario para establecimientos comerciales del Parque Lleras, ¿hasta qué hora?

Con un decreto expedido por la alcaldía de Medellín se amplía el horario de funcionamiento en locales comerciales del Parque Lleras hasta las 2:00 de la mañana. A quienes pertenecen al programa “Convive La Noche” el horario de cierre es hasta las 3:00 de la mañana.

La ampliación del horario se hace esperando el compromiso del comercio. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez expresó que:

“Hemos venido mejorando, falta mucho, yo también les he dicho, vamos a cuidar la actividad comercial, comprométanse en que no pueden ingresar menores, no puede haber explotación en los establecimientos, ni droga, ni trata de personas”.