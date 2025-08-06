¡Andaba por ahí como si nada! Capturan en El Bagre a un hombre condenado a 41 años de cárcel por feminicidio

Este hombre había asesinado a su pareja de sentimental en Caucasia, la joven tenía 17 años

La Policía Nacional de Antioquia, en una acción estratégica, logró la captura por orden judicial de un hombre condenado por feminicidio agravado, esto lo realizó en el marco de ´Plan Cazador´ y en desarrollo de la estrategia “Actuando por Antioquia”.

El capturado identificado como Isaías S.,N., alias “Sebastián”, es señalado como el responsable de la muerte violenta de su pareja sentimental, una joven de 17 años. Este crimen ocurrió el 30 de noviembre de 2020 en el municipio de Caucasia.

Por este hombre recae una orden de captura vigente por el delito de feminicidio agravado. Tras años de labores de búsqueda e inteligencia, fue ubicado en zona urbana del municipio de El Bagre, lugar donde fue capturado por unidades judiciales.

El Tribunal de la Sala de Decisión Penal de Medellín había emitido una condena de 500 meses de prisión (más de 41 años), la cual ahora deberá cumplir tras la judicialización.

Gracias a esta captura, se avanza en la lucha contra la violencia de género y se reafirma el compromiso de proteger la vida e integridad de las mujeres.

