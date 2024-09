El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, responde a Mintransporte

Tras el quinto encuentro subregional del Plan de Desarrollo “por Antioquia firme” 2024 – 2027 en el occidente de Antioquia, el gobernador se refirió a la carta del Ministerio de Transporte, el trino del presidente Petro y la propuesta del expresidente Álvaro Uribe.

El mandatario se mostró inconforme con la respuesta del Gobierno Nacional frente a las vías 4G.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, afirmó que los han querido “poner al limosnear unos recursos que son obligación de la Nación disponer para terminar estas obras, como si se les olvidara que los antioqueños aportamos por año hasta más de 30 billones de pesos por concepto de distintos impuestos y nos devuelven si acaso la sexta parte a través del Sistema General de Participaciones”.

Rendón, apoyó la propuesta del expresidente Uribe en la que pide que los antioqueños donen 1 millón de pesos para para terminar las vías 4G.

El Gobernador expresó que es “una propuesta muy audaz, muy inteligente que invoca algo que es característico de los antioqueños, la solidaridad y el civismo. (…) como el mismo ministro de Transporte decía que hay que ser imaginativos, pues ahí salió el expresidente Uribe con una alternativa muy ingeniosa y muy aplicable en el contexto antioqueño”.

Tras el trino del presidente Petro, el gobernador de Antioquia mostró su descontento.

“Esto parece el mundo al revés, yo me he encontrado en la invitación que hemos hecho a los antioqueños para derrotar al hambre, a campesinos dispuestos no solo a ponerse al día, a pagar oportunamente el impuesto vehicular sino aportar hasta 50 mil pesitos”, exclamó Andrés Julián Rendón.

La vía que conduce al mar antioqueño, es una vía con inversiones cercanas a los 1.300 millones de dólares.

