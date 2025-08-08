Close Menu
    viernes 8 de agosto, 2025
    Angustia en Medellín: buscan a dos niños desaparecidos en diferentes sectores de la ciudad

    Las autoridades judiciales de Medellín adelantan la búsqueda de dos niños que desaparecieron en hechos independientes ocurridos esta semana en distintos sectores de la ciudad.

    El primero de los casos corresponde a José Manuel Osorio Urrego, de 12 años, quien fue visto por última vez el pasado 4 de agosto en el barrio Caribe, cerca de la Terminal del Norte. Según información oficial, el menor vestía un bolso verde al momento de su desaparición. José Manuel tiene contextura delgada, piel morena, cabello liso castaño oscuro y ojos color café.

    Un día después, el 5 de agosto, se reportó la desaparición de Matías Trujillo Betancur, de 13 años, en el sector de Santo Domingo, nororiente de la ciudad. Matías tiene piel blanca, cabello corto castaño oscuro, ojos azules y una cicatriz visible en la muñeca de la mano izquierda. Vestía una camiseta gris, pantaloneta azul oscura y zapatos tipo crocs de color negro.

    Ambos casos están siendo atendidos por el Grupo de Desaparecidos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades han solicitado el apoyo de la ciudadanía para obtener cualquier información que facilite el paradero de los menores.

    Quienes tengan datos que puedan contribuir a la localización de José Manuel o Matías pueden comunicarse con la Subdirección Seccional de Policía Judicial CTI Medellín, ubicada en la Carrera 64C #67–300, Bloque H, Piso 1, o al teléfono (604) 5903108 Ext. 42017.

    La colaboración de la comunidad es clave en estas investigaciones. Las autoridades recuerdan que cualquier aporte puede ser decisivo para esclarecer los hechos y garantizar el bienestar de los menores.

