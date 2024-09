Video. Animalista denunció que el tránsito de Itagüí la multó cuando paró a darle comida a un perrito

Hace pocas horas se hizo viral una denuncia en video, donde una animalista registró el «frustrante» momento que vivió, cuando en medio de su labor social, fue multada por agentes de tránsito del municipio de Itagüí.

Entre lágrimas la defensora y protectora de los animales quiso denunciar «la poco humanidad de los agentes»

Según lo que se explica en el video, la defensora de los animales detuvo su carro para bajarse a darle de comer a un perrito callejero. Es en medio de esto, que llegan agentes de tránsito porque su vehículo estaría detenido en una zona que no es de parqueo.

«Estoy super triste, ustedes pueden creer que el transito me partió, literalmente porque me bajé para alimentar durante 10 minutos a un perrito que está acá al lado. No es justo y no les importa, ¿por venir a apoyar a un perrito que está aquí en la calle? Y me dicen que no les importa … Me da demasiada rabia e impotencia, yo no voy a parar con mi labor, pero me da rabia que la gente no pueda apoyar causas bonitas» Expresó la animalista en el video difundido en redes sociales.

#Itagüí / Familia de #Hopetclub, nos pone muy triste saber que estamos haciendo cosas que nuestro gobierno no impulsa, por el contrario nos castigan a sabiendas que es una labor en pro de la sociedad. alcalde Diego Torres Queremos invitarlos a capacitar en el SER al personal,… pic.twitter.com/nt43ttc2ip — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) March 8, 2024

También puede leer: