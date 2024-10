En Antioquia ¡sí hay empleo! y lo ‘colocan’ donde es, según sus habilidades: vea cómo aplicar

A través de un diagnóstico de habilidades laborales y personales, los ciudadanos podrán saber en qué mercado laboral ubicarse y a qué cargos postularse.

Si usted está buscando empleo, a través de una evaluación diagnóstica de habilidades podrá ser perfilado para vacantes laborales en el departamento.

Natalia Jaramillo, gerente de Causa y Efecto asegura que perfilan “a las personas cesantes y las ubicamos en un cargo específico, esto es sin costo. Las personas que estén buscando en este momento empleo, pueden acercarse al CESDE y nosotros los perfilamos para todas las vacantes que actualmente tiene Comfama”.

Para los jóvenes, hay vacantes sin importar la permanencia en un empleo o la experiencia laboral.

Jaramillo, también explicó que “los jóvenes no se levantan pensando ‘yo soy bueno para esto, yo soy serviría para este cargo’, ellos creen que porque no tienen experiencia o porque no han estudiado no son buenos para trabajar en estas organizaciones, y las organizaciones también han entendido que no se necesita experiencia para ciertos oficios, sino que se requiere que la persona tenga las cualidades físicas y cognitivas para realizar el oficio”.

Según el DANE, la tasa de desocupación de Medellín y su Área Metropolitana para el mes de febrero fue de 9,9 %.

