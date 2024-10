¡No va más! El Consejo de Estado anuló la elección de Gregorio Orjuela como Diputado de Antioquia

Este viernes, 19 de julio, se dio a conocer la nulidad en segunda instancia de la elección de Gregorio Orjuela como diputado del Centro Democrático. El Consejo de Estado ratificó la nulidad, declarando inhabilidad por parentesco debido a la posición administrativa que ocupó su hermano, Héctor Fabio Orjuela Pérez, en la Alcaldía de Rionegro.

El caso se originó porque Héctor Fabio Orjuela Pérez aceptó el nombramiento como secretario encargado de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional en diciembre de 2022.

En respuesta a la sentencia, Gregorio Orjuela expresó: “Hoy quiero darles una noticia muy triste para mí, para mi familia y para todos mis amigos y seguidores. El Consejo de Estado ha notificado la nulidad electoral sobre mi elección como diputado del departamento de Antioquia. Esta nulidad se genera porque mi hermano, quien lleva alrededor de 25 años trabajando en el municipio de Rionegro en carrera administrativa, asumió como secretario de despacho reemplazando unas vacaciones por alrededor de 8 días, 11 meses antes de las elecciones”.

Orjuela defendió su posición argumentando que el puesto ocupado por su hermano fue temporal y no influyó en su elección, «nosotros en la época consideramos que por tratarse de un cargo que es del nivel municipal en nada influía en una lección a nivel departamental. Por eso hoy no estamos de acuerdo, hoy no estamos de acuerdo con el fallo del Consejo de Estado pero lo asumimos, lo asumimos como hombres de derecho como demócratas y decirles que no estamos inhabilitados, seguimos trabajando».

Orjuela finalizó su pronunciamiento agradeciendo el apoyo recibido y asegurando que continuará su labor política.

