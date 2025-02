Así quedaron los octavos de la UEFA Champions League

Champions League: Real Madrid vs Atlético de Madrid y Liverpool vs Paris son los partidos más llamativos

Este 21 de febrero se sortearon los octavos de final de la UEFA Champions League, los 16 equipos clasificados ya conocen sus rivales y los posibles encuentros que podrían tener si superan la fase de octavos.

Los partidos de ida de los octavos de final serán la semana del 4 de marzo y los partidos de vuelta serán la semana siguiente del 11 de marzo.

Los cruces que más llaman la atención por la historia y su presente son el de Real Madrid vs Atlético de Madrid, clásico de Madrid con mucha historia en el fútbol español y en la Champions, Liverpool (Inglaterra) el mejor de la fase de liga enfrentará al PSG (Francia) que clasificó tras ganar su llave con un global de 10 a 0.

Otro de los cruces que tendrá equipos del mismo país es el de Bayern Múnich vs Bayer Leverkusen ambos clubes de Alemania, Benfica (Portugal) Vs Barcelona (España) también destaca en el calendario.

Las otras cuatro llaves serán Feyenoord (Países Bajos) vs Inter (Italia), PSV (Países Bajos) vs Arsenal (Inglaterra), Borussia Dormund (Alemania) vs Lille Olympique Sporting Club (Francia) y Club Brujas (Bélgica) vs Aston Villa (Inglaterra).

Todos los caminos conducen a Múnich Alemania ahí se disputará la final en el mítico Alianz Arena. Solo hay un colombiano en competencia, Luis Díaz defiende los colores del Liverpool de Inglaterra.

Le puede interesar: