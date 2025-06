Armando el decreto de la consulta popular: «va a ir», según ministro del Interior

Armando Benedetti insistió que están en proceso del decreto para la consulta popular del gobierno de Petro

Vuelve y juega el tema de la consulta popular del gobierno de Petro. Esta vez, el ministro del Interior, Armando Benedetti, en una serie de trinos y en unas declaraciones ante los medios de comunicación, expresó que ellos, el gobierno, consideran que tienen hasta el 12 de junio, es decir, hasta la próxima semana, de sacar el decreto para convocar el decreto para que los ciudadanos salgan a las urnas para votar por el sí o por el no en la consulta popular.

Armando Benedetti dice que, se están reuniendo con expresidentes de la Corte Constitucional, entre otros, para analizar el borrador del posible decreto: «Nos vamos a reunir para seguir estudiando cómo es que se debe hacer el decreto. No es que si se debe hacer el decreto o no, sino cómo es que se debe de hacer el decreto… ya hay una columna vertebral de este decreto».

A esto le anexó que el Congreso aún no se ha pronunciado sobre la consulta popular y dijo que: «Cepeda, (Efraín Cepeda) no dio ni garantías, ni transparencia ni tranquilidad. Hoy somos muchos los que consideramos que el Congreso no se pronunció sobre la Consulta Popular por la cantidad de irregularidades, los fraudes, las trampas y jugaditas. Y también hoy hay huelga porque hay un Congreso que aún no quiere restaurar los derechos laborales de la clase obrera.»

#LaSillaEnVivo | @AABenedetti dijo que el decreto con el que se convoca la consulta popular «va a ir» . Tiene pensado publicarlo a más tardar el 12 de junio. El gobierno sostiene que el Senado no se ha pronunciado frente a la primera consulta popular.https://t.co/BAxeG8iSnf pic.twitter.com/GqTrrrfoui — La Silla Vacía (@lasillavacia) June 3, 2025

