Arnobis Jiménez David está en Medicina Legal de Medellín

En la sede Regional Noroccidente del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, ubicada en el barrio Caribe de Medellín, permanece sin ser reclamado el cuerpo de Arnobis Jiménez David, de 53 años, oriundo del municipio de Buriticá, Antioquia.

Según información oficial, el ingreso del cuerpo se realizó el pasado 30 de julio de 2025 y, hasta la fecha, ningún familiar o allegado se ha acercado a solicitar información ni a iniciar trámites relacionados con el caso.

Las autoridades forenses hacen un llamado a los familiares o conocidos de Jiménez David para que se acerquen a las instalaciones ubicadas en la carrera 65 #80-325, o se comuniquen a los teléfonos 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200.

El Instituto de Medicina Legal recordó que estos procesos son necesarios para lograr la identificación plena y la disposición digna del cuerpo, así como para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

