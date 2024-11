Asesinaron a Carlos, reconocido DJ de Yarumal: le dispararon a unos metros de su casa

En la noche del jueves 8 de agosto fue asesinado a pocos metros de su casa Carlos Ruiz un joven DJ del municipio de Yarumal.

Según la información conocida, Carlos estaba por llegar a su casa ubicada en el sector José María Córdova del municipio de Yarumal, cuando hombres en una motocicleta lo invadieron y le dispararon hasta dejarlo sin vida.

En redes sociales, habitantes que lo conocían, han dejado mensajes confirmando su muerte y de dolor por su pronta partida.

«Mi corazón se desgarra al saber que otro joven se nos fue, víctima de la violencia que azota nuestro pueblo. Me siento impotente, sin palabras, sin consuelo. Cada pérdida es un golpe que nos deja sin aliento. Me duele no poder hacer nada para detener esta sangría, para proteger a los que quedan. Solo puedo llorar, solo puedo gritar en silencio. Descansa en paz, joven guerrero. Que tu memoria sea un grito de justicia en este pueblo que sangra”, es uno de los mensajes escritos en la red social.