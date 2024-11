Así avanzan las labores de EPM que tienen a más de 60 mil usuarios sin agua en el nororiente de Medellín

En una operación programada, EPM ha adelantado las labores de interrupción del servicio de acueducto en el nororiente de la ciudad, afectando a 60.628 usuarios. Desde la empresa explicaron que esta acción se ha llevado a cabo debido a los altos consumos de agua y la necesidad de empalmar las redes existentes y nuevas de las conducciones Manantiales-Berlín y Berlín-Campo Valdés.

El inicio de l corte de agua estaba originalmente programado para las 11:00 a.m., pero debido a la alta demanda, se adelantó a las 9:30 a.m., afectando a 12.332 usuarios atendidos por el circuito Campo Valdés. La interrupción se extenderá desde el martes 16 de enero a las 9:30 a.m. hasta el miércoles 17 de enero a las 11:00 a.m., totalizando 25 horas y media sin servicio de agua.

El motivo principal de estas labores es el empalme de redes de acueducto en el nororiente del Valle de Aburrá. Las cuadrillas de EPM y contratistas se encuentran en el terreno realizando cortes de tuberías para llevar a cabo los empalmes necesarios.

EPM estableció las rutas de los carrotanques:

Para mitigar las incomodidades causadas por la interrupción, EPM ha desplegado 10 carrotanques que están abasteciendo de agua potable a la comunidad. Estas unidades seguirán rutas específicas, cubriendo áreas desde la calle 71 hasta la calle 121 y las carreras 28 hasta la 50 A. Además, un carrotanque estará destinado a contingencia para atender cualquier emergencia.

EPM agradece la comprensión de la ciudadanía durante esta interrupción y destaca que estos trabajos son parte de un plan integral de modernización de la red de acueducto.

Las cuadrillas de EPM realizan los cortes de tuberías para proceder con los empalmes

Así avanzan las labores de que tienen a más de 60 mil usuarios sin agua en el nororiente de Medellín Mientras EPM avanza en trabajos de empalme de redes de acueducto en el nororiente de Medellín, estableció unas rutas para que los carrotanques abastezcan a los ciudadanos pic.twitter.com/gsdgcVZmQc — Hora13 Noticias (@hora13noticias) January 16, 2024



Video: EPM

