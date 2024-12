Así se encuentra el estado de las principales vías de Antioquia para este fin de semana

Se encuentran habilitados todos los corredores viales de mayor afluencia de vehículos en Antioquia

La Gobernación de Antioquia a través de su Secretaría de Infraestructura, ha informado el estado de las principales vías del departamento y sus novedades, donde también informaron que se ha dispuesto para este fin de semana de maquinaria amarilla para atender algún tipo de circunstancia.

“Con el objetivo de mantener una red vial eficiente y segura, la Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia tiene sus contratos de atención a emergencias y mantenimientos subregionales activos. Además, despliega personal técnico y maquinaria amarilla en diversos puntos del territorio para abordar cualquier situación que pueda afectar la movilidad de los antioqueños”. Reza un comunicado.

Novedades en las vías doble calzada Las Palmas, variante Las Palmas, Santa Elena y en la Conexión Vial Aburrá Oriente – Túnel de Oriente

● Vía Santa Elena: habilitada. La vía Santa Elena tiene control Pare y Siga entre el km 7+575 y el km 7+775, sector El Pingüino y km 11+200, sector Mirador por trabajos en la vía.

● Vía variante Las Palmas: habilitada. Restricción de vehículos de carga superiores a cuatro (4) toneladas.

● Vía Conexión Vial Aburrá Oriente – Túnel de Oriente: habilitada las 24 horas del día, con las restricciones de circulación a vehículos de carga, ciclistas, peatones, vehículos de enseñanza, motos, vehículos de tracción animal y chivas. El domingo 18 de febrero, el Túnel de Oriente tendrá tránsito unidireccional entre las 4:00 p.m. y las 8:00 p.m. en retorno sentido Rionegro – Medellín.

● Vía Doble Calzada Las Palmas: se tiene cierre de la vía entre el km7 retorno 6 hasta el km15+575 sector mall viva palmas, calzada de ascenso entre las 6:00 a.m. a 10:00 a.m. el domingo 18 de febrero. Motivo: evento deportivo.

Novedades en la subregión ORIENTE

● Cocorná – El Ramal – Granada: se presentan pérdidas de banca parciales en los km 1+200, km 2+700, km 3+800, km 4+300 y en el km 4+700. Transitar con precaución, en atención.

● El Retiro – Montebello: se restringe permanentemente el tránsito para vehículos con cargas máximas a 10 toneladas por la vía La Granja (Montebello)- El Retiro, código de vía 56AN04, en el departamento de Antioquia, según Resolución No. 2023060084592 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental del 2 de agosto de 2023.

● Abejorral – Pantanillo – El Oro: se restringe el tránsito para vehículos con cargas superiores a doce (12) toneladas por la vía Abejorral – Pantanillo – El Oro, código de vía 05002VT176, en el departamento de Antioquia, según Resolución No. 2023060346353 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental del 13 de octubre de 2023.

● La Morelia (Ruta 56) – Abejorral: se autoriza el cierre total de la vía en el km 9+200 de manera indefinida para la demolición de un puente vehicular existente que presenta fallas estructurales, y la construcción de un nuevo puente vehicular. Según Resolución No. 2023060350416 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental del 17 de noviembre del 2023.

