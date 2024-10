Asprilla y Viveros, las nuevas cartas de Nacional en ataque

Dairon Asprilla debutó en la primera fecha con la victoria de Nacional ante Alianza y dejó buenas sensaciones. El jugador que estuvo ocho temporadas con el Portland de Los Estados Unidos está ansioso de comenzar a marcar goles con la camiseta del equipo verde.

«He madurado mucho como persona y como futbolista, he crecido bastante y ahora estoy aquí, en el equipo de mis amores. Todos los que me conocen saben de mi deseo de estar en Nacional y en el momento en que me llamaron no lo pensé dos veces». Señaló Dairon Asprilla en la conferencia de prensa de esta mañana.