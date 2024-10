Atención: Consejo Nacional Electoral abre investigación al Presidente Petro durante su candidatura presidencial

Investigación a Petro: Los magistrados del Consejo Nacional Electoral votaron siete a favor y dos salvamentos de votos para que se iniciara una investigación exhaustiva de qué pasó durante la campaña a la presidencia del ahora primer mandatario Gustavo Petro.

Los hechos determinantes son por presuntamente haber violado en más de $5.355 millones el tope de gasto permitido para las elecciones de 2022 durante su campaña presidencial. Los magistrados en sala plena afirmaron que esta investigación podría terminar en sanciones que además, podrían ser enviadas con copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara y a la Fiscalía General de la Nación, esto solo sí se llega hasta la sanción administrativa.

«La sala plenaria del Consejo Nacional Electoral en sesión de hoy 8 de octubre del presente año, decidió por mayoría abrir investigación y formular cargos a la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de la coalición Pacto Histórico representada por los ciudadanos Gustavo Francisco Petro Urrego, candidato; Ricardo Roa Barragán, gerente de campaña, Lucy Aydee mogollón Alfonso, tesorera, María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez auditores. Al movimiento político Colombia Humana y al partido Unión Patriótica por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales.» así lo oficializó el comunicado de prensa del CNE de Colombia.

Por su parte, el presidente Petro, reaccionó a través de su cuenta oficial de x y en donde frecuentemente hace pronunciamientos, que había empezado un golpe de estado.

Gustavo Petro desde El Carmen de Viboral también se pronunció:

Desde Antioquia, el presidente Gustavo Petro reiteró que la investigación del CNE en su contra busca sacarlo del cargo. “Nos han puesto en un momento difícil, grave, porque a lo que van es al golpe de estado, no somos bobos para no saberlo, al Ejército le he ordenado no levantar… pic.twitter.com/ygaTKz9VBk

